O 5000 korun na děti si stále nepožádala polovina rodin

To je však stále jen zhruba polovina dětí, kterých se dávka týká. Podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí totiž o ni mohou požádat rodiny 1,562 milionu dětí.

Domácnosti, které loni měly příjem do jednoho milionu korun hrubého. To je asi 83 333 korun hrubého měsíčně. Podmínkou je, že dítě v domácnosti žije.

Na nárok mají rodiče dětí narozených od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. To znamená, že jim 2. srpna muselo být méně než osmnáct roků. Z výše uvedeného plyne, že nárok na dávku mají i rodiny, jimž se dítě do konce letošního roku teprve narodí.