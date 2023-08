Auto jde stále koupit i za deset tisíc

I trochu dražší auta za cenu okolo 15 tisíc korun totiž obvykle bývají spíše na náhradní díly. Najdou se však výjimky, kdy i s takovým vozem ještě jde vyrazit na silnici. Vždy je ale potřeba mít alespoň stejně velkou finanční rezervu na nejnutnější servis.

Oprava by celkově vyšla přes dvacet tisíc korun, a tak to nechali sešrotovat Tomáš Nedoma, automechanik

Mezi nejlevnějšími pojízdnými auty už dnes rozhodně nenajdete škodovky 105 či 120, což byla ještě relativně nedávno ta nejlacinější auta na trhu. Dnes bývají cenově nejpříhodnější ojetiny škodovek felicie a fabie. Anebo Ford Fiesta, Opel Corsa či postarší citroëny nebo renaulty. Většinou jsou staré dvacet až třicet let. Hledět u nich na najeté kilometry ani nemá moc cenu.

Servis by stál dvakrát více

„Měl jsem tady mladý pár, který si koupil přes dvacet let starou corsu za deset tisíc. Mělo to technickou ještě na rok. Mladá paní s tím asi čtyři měsíce jezdila do práce. Je servírka, a tak na noční návraty se jí to hodilo,“ popsal Právu automechanik Tomáš Nedoma z pražských Vršovic.

Vypečený dárek pro dceru – otec naletěl podvodníkům s ojetinami

Jenže pak auto začalo špatně brzdit, ozývaly se nezvyklé zvuky při zatáčení. „Jen výměna oleje a brzdové kapaliny by už nestačila. Muselo by se toho hodně vyměnit na nápravě – tlumiče, čepy, brzdy… Oprava by celkově vyšla přes dvacet tisíc korun, a tak to nechali sešrotovat,“ vylíčil mechanik.

Některé vozy mohou vydržet alespoň do další technické, soudě podle vizuální prohlídky. Jednou z nemnoha nabídek pojízdných ojetin za 10 tisíc korun je 21 let stará Škoda Fa bia, 1.2 po prvním majiteli v Česku s STK do listopadu příštího roku.

Prodávající, pražský autobazar Auto Diskont, uvádí že vůz má najeto sotva 180 tisíc kilometrů a taky karoserie zvenčí působí překvapivě zachovale. V Auto Esa se pak za 10 tisíc korun nabízí dvacetiletý Ford Fiesta s více než 200 tisíci kilometry na tachometru a s technickým osvědčením platným až dokonce do června 2025.

Rádi zlevní

Tím ale aktuální veřejná nabídka aut s platnou STK za tuto cenu víceméně končí. Ostatně i vyhledávání na portálu Sauto. cz začíná cenovou kategorií „do patnácti tisíc korun“. V této nabídce je už více než 120 vozů, ovšem u většiny z nich prodejci rovnou avizují, že jde o auta na náhradní díly.

Používanou ojetinu lze prodat se ziskem

Mezi kusy, které jsou ještě k provozu, figuruje dvacetiletá Škoda Octavia, 1.9TDi se 400 tisíci kilometrů na tachometru nebo Renault Scénic, 1.6 16V, ročník 2000 s najetými 197 tisíci kilometrů. Auto bylo dovezeno z Německa a má technickou do letošního října.

Také na sociálních sítích jsou skupiny zaměřené na staré pojízdné vozy. Na Facebooku tak uživatelka Monika Svobodová z Rychnova nad Kněžnou nabízí Chevrolet Aveo 1,2 s STK do července příštího roku za 15 tisíc korun.

„Auto je pojízdné, jen je potřeba vyměnit olejovou vanu (nová k tomu v ceně) a vlnovec u výfuku. Při rychlém jednání je možná malá sleva,“ píše.

To Martin Sinek ze Smilovic dal do nabídky Citroen Berlingo 1.4 na benzín s nájezdem 234 tisíc kilometrů. „Při rychlém jednání sleva. Vůz má tažné zařízení, nedávno dělanou STK, okna v elektrice, vyhřívané zadní okno. Vozidlo bez problémů jezdí, olej ani vodu nebere,“ ujišťuje.

Za cenu 14 500 korun se pak na internetovém bazaru snaží prodat svou felicii pan Kamil z Ústí nad Orlicí. STK má do listopadu, eko poplatek uhrazen. „Střešní okno typicky netěsní. Zalepeno. Litá kola s pěkným letním vzorkem, k vozu přidám ještě jednu sadu plechových disků,“ upřesnil v nabídce. Pokud jsou kola v pořádku, tak už jen za jednu sadu dá motorista čtyři až šest tisíc korun…

„Před lety pojízdná“

Formulace některých nabídek ale působí úsměvně. U nedávno zveřejněného inzerátu na Škodu 120 prodávající napsal, že škodovka byla před pěti lety ještě pojízdná. „Stačí vyměnit olej a baterii a nechá se udělat na veteránskou atestaci,“ dodával.

Tak jednoduché to ale rozhodně není. Už pár přiložených snímků ukazovalo karoserii prokvetlou korozí a pět let odstavené auto znamená například totálně zalepený karburátor kvůli biosložkám v benzínu. Kromě toho atestace na veterána má řadu specifických podmínek a stojí tisíce korun.