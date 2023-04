Podvody u ojetin nezarazil ani přísnější dohled

Například u každého pátého ojetého automobilu se kupující nedozví jeho skutečné stáří a nevědomky si pořídí vůz, který je ve skutečnosti starší, než tvrdí nabídka. Vyplývá to z analýzy inzerce 10 500 aut, kterou provedla společnost Cebia. Podle odhadů společnosti carVertical, která shromažďuje data o vozech po celém světě, má více než 15 procent prověřených ojetých aut stočený tachometr.

Cebia tvrdí, že na tuzemském trhu je tachometr stočený dokonce až u 35 procent nabízených ojetin, a to v průměru o 95 tisíc kilometrů.

Tak například v únoru se na všeobecném webovém bazaru nabízela Honda Accord dovezená z Německa. Dovozce tvrdil, že vozidlo bylo uvedeno do provozu v květnu 2008. Ve skutečnosti ale bylo vyrobeno už v listopadu 2005.

Největší takový rozdíl mezi daty, který Cebia objevila, činil šest let. Rok výroby se od roku uvedení do provozu přitom liší nejčastěji u aut vyrobených od září do prosince a registrovaných hned začátkem následujícího roku.