Mini Cooper Coupé je pro mladou slečnu opravdu pěkné auto. Tenhle byl navíc v elegantní černé barvě a na fotkách v inzerci vypadal krásně. S prodejcem auta to šlo v pohodě, auto jelo dobře bez podezřelých zvuků, na první pohled více než zachovalé a servisní knížka k tomu. Všechno vypadalo naprosto v pořádku, udělaly se papíry, zaplaceno, předáno. Dcera bude jen mlčky zírat, až se otevře garáž s načančaným dárkem…Taky že ano – byla nadšená! Jezdila s ním skoro každý den, do práce i na výlety, prostě velká spokojenost.

Nejdříve se rozsvítila kontrolka motoru. To nic, zajede se do servisu. Zůstalo tam prvních pár tisíc korun. Pak se podobné závady a problémy opakovaly skoro každý měsíc. Za dva roky se do „pokladničky“ na kolech nacpalo skoro sto tisíc… Když otec probíral problémy s autem s kolegou v práci, ten mu doporučil, aby si zkusil na auto udělat Cebii. Poslechl jej a výpis historie auta si zakoupil. To, co viděl ve výpisu, jej šokovalo.