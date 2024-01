Zaměstnanci ostravské huti Liberty zůstanou doma i další týden

Původně se měli zaměstnanci Liberty Ostrava vrátit do práce 3. ledna, den předtím ale firma oznámila, že přerušení výroby prodlužuje o týden, takže lidé měli nastoupit v úterý 9. ledna. Ale ani to už neplatí. „Momentálně je situace taková, že překážky na straně zaměstnavatele se prodlužují o jeden týden, do 15. ledna včetně,“ sdělil Slanina.