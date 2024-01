Kvůli krizi v Liberty Ostrava je v ohrožení řada firem

„V tuto chvíli máme informaci, že všechno běží, mají nějaké náhradní zdroje. Ale my se připravujeme a chceme mít materiál na to, kdyby k něčemu došlo, tak abychom jim jedním telefonem pomohli. Aby věděli, na koho se mohou obrátit. Aby se ty firmy netočily v bludném kruhu,“ poukázal.

„Pokud by tam došlo k nějakému přerušení, tak skutečně musí dojít k nějakému krizovému řešení, protože někdo to řídit musí,“ dodal Unucka.

Hejtman Krkoška připojil, že zhruba do poloviny ledna, by měla krajská společnost MS Pakt mít připravený seznam firem, které jsou zapojeny do dodavatelské sítě Liberty Ostrava. Mělo by jich být okolo čtyř stovek.