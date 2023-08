Absolutní byrokratická absurdita: Postavený třetí jízdní pruh na D11 bude ještě čtyři roky zavřený

„Nejedná se o situaci, že by protihluková opatření a akustické studie byly navrženy chybně, ale došlo ke změně legislativy, která je v platnosti od července tohoto roku,“ upřesnila Právu ředitelka odboru hygieny Středočeského kraje Hana Štollová. Ředitelství dálnic nyní předpokládá, že budování protihlukových opatření začne v roce 2026. To ale není všechno, co je potřeba ještě dotáhnout do konce. Také zbývá dokončit modernizaci odtoku povrchové vody z dálnice.