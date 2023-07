Mám v kufru dva granáty. Hloupý žert na letišti stál Poláka dovolenou

Na letišti v polské Radomi (Mazovské vojvodství) se 51letý muž, který odlétal na dovolenou do Turecka, rozhodl značně nemístně zažertovat.

Kapitán letadla mu totiž podle televize Polsat zakázal vstoupit na palubu, protože se obával, že by se podobné žerty mohly opakovat i v průběhu letu. Dovolená v turecké Antalyi se tak vtipálkovi nenávratně rozplynula.

Případné další výtržníky nebo vtipálky, kteří by se mohli případem v Radomi inspirovat, pak Wprost varoval, že podle platných polských zákonů hrozí za vyvolání falešného poplachu, který si vyžádá například evakuaci letiště, trest až do výše osmi let odnětí svobody.