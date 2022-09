Vývoz ruské ropy po moři klesá, Indie ztrácí zájem

V prvních dvou zářijových týdnech činil export ruské ropy po moři celkem 3,03 milionu barelů denně, což je pokles přibližně o 314 tisíc barelů denně v porovnání se srpnem. Významnou část tohoto poklesu představují ztráty z prodeje do Indie. Ta během dvou týdnů snížila nákupy ruské ropy oproti srpnu o 40 procent.

Hlavním důvodem je změna ve výši slevy ruské ropy Urals v porovnání se severomořskou ropou Brent. Ještě v červenci byl barel ropy Urals levnější o 40 dolarů (990 Kč), nyní už to je i díky poklesu ceny ropy Brent pouze 20 dolarů.

Kreml už dříve uvedl, že země jako Indie a Čína by mohly pokles exportu do Evropy vyrovnat. Analytici jsou ale vesměs jiného názoru. S&P Global uvedl, že v důsledku evropského embarga by mohlo Rusku zbýt až 2,2 milionu barelů ropy denně.