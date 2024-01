Voda zdražila. Rozdíly v místních cenách jsou obrovské

Zatímco jiné vodárny při distribuci kvůli různým netěsnostem a únikům poztrácejí 16 procent vody, někde až pětinu, na Krnovsku je to podle něj jen 8 procent. „Navíc máme jednoho velkého odběratele, což je výhoda. Síť se musí udržovat, ať tam proteče tisíc kubíků, nebo jeden kubík, takže je to pro nás výhodnější. Také město pomáhá s investicemi; a nájem, který mu platíme, vrací do infrastruktury,“ dodával Staněk.

Mnohé domácnosti se snaží vodou šetřit, a to jak kvůli odpovědnému přístupu k přírodě, tak i kvůli rostoucím cenám. Jenže ani to kvůli rostoucí ceně mnohdy od vyšších částek na faktuře nepomůže. Zatímco před rokem byla podle ředitele Živnůstka průměrná spotřeba na jednoho člověka 88 litrů, aktuálně je to 81 litrů na osobu. Vloni tak čtyřčlenná domácnost zaplatila necelých 18 tisíc korun, letos by to mělo být i přes nižší spotřebu téměř 21 tisíc korun.