Lidem zůstane méně kvůli daním

K tomu základní sazba daně z nemovitosti stoupne o 1,8násobek, což se patrně může projevit i ve výši nájmu. Do základní, 21procentní sazby se vrací některé výrobky a služby, které se za covidu v květnu 2020 přesunuly do snížené, 10procentní sazby. Minimálně o desetinu tak zdraží kadeřnictví či opravny kol.

Zdraží i roční dálniční známka, z 1500 na 2300 Kč, a naopak podpora stavebního spoření klesne na polovinu. Daňovou slevu na manželku či manžela bude možné uplatnit při péči o dítě jen do tří let věku. Zruší se školkovné, tedy daňová sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení. Rodiče, kterým se po Novém roce narodí miminko, ale mohou počítat s navýšením rodičovského příspěvku z 300 na 350 tisíc Kč. Zároveň se zkrátí maximální doba pobírání příspěvku ze čtyř let na tři roky.