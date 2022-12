Vlaky mění řády. Zdraží a místy zrychlí

„Cestuji pravidelně mezi Prahou a Moravou, a tak jsem dopředu nakoupil jízdenky hned na tři cesty, u nichž znám termíny. Mám sice slevovou IN kartu, přesto takto ještě při starých cenách ušetřím určitě 200 korun,“ řekl Právu 45letý Roman, jenž v hlavním městě pracuje.

Cestující se dočkají i nových vlaků. České dráhy je začnou nasazovat například na Olomoucku, na Vysočině a v Jihomoravském kraji. „První jednotky RegioPanter v Olomouckém kraji budou uvedeny do provozu ještě před Vánoci,“ upřesnil Právu mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

I ČD ve spolupráci se zahraničními partnery nabídnou nové spojení z Prahy do Vídně přes Tábor. K tomu vypraví spoje z Prahy do Curychu přes Drážďany a Basilej. Více vlaků pak zamíří do Žiliny a posílí přímé spojení Prahy s polským Krakovem. Na severu bude novou cílovou stanicí německé přístavní město Rostock.