Dráhy raději vlaky než lanovku na Ještěd

Je to velké překvapení. Předchůdkyně drah, společnost Československé státní dráhy, připravený projekt lanové dráhy na Ještěd v roce 1932 převzala a na vlastní náklady nechala kabiny pro první lanovku vyrobit. Od roku 1933 ji pak dráhy provozovaly, a to nepřetržitě až do loňské tragické nehody, při níž se zřítila kabina lanovky a zahynul v ní strojvedoucí.

Ještě v březnu prohlásil Jiří Ješeta, člen představenstva Českých drah: „Lanová dráha na Ještěd patří do rodinného stříbra naší společnosti. Československé dráhy vybudovaly první lanovku v letech 1932/1933. Po celá desetiletí ji provozovaly a v 70. letech i rozsáhle modernizovaly. Proto ji chceme znovu opravit, a to v takové podobě, která nabídne obyvatelům a návštěvníkům Liberce a celého Libereckého kraje co nejvíce benefitů.“

Ješeta to nadiktoval do tiskové zprávy u příležitosti uzavření memoranda o spolupráci při obnově lanovky. Po necelém půl roce je všechno jinak. Dráhy zjistily, že o „rodinné stříbro“ zase tolik nestojí a lanovku vlastně samy o sobě obnovovat nechtějí. Co se stalo, že najednou takto uvažují?

A je-li někdo jiný než České dráhy, kdo obnovu lanovky dokáže zrealizovat, tak proč nejít jinou cestou? Jiří Ješeta, České dráhy

Roli hrají finance

„Stávající vedení Českých drah si nemyslí, že by lanovky měly být byznysem Českých drah, že by to mělo být něčím, na co bychom se měli soustředit,“ vysvětlil na dotaz Práva názorový obrat drah Jiří Ješeta.

„Československé dráhy byly kdysi tím, kdo po celém Československu provozoval několik lanových drah. Dnes jsme vlastníkem jedné jediné. Ani ty v Tatrách, ani třeba lanovka Janské Lázně – Černá hora už nám dávno nepatří. A lanovka na Ještěd měla pro nás výjimečné postavení, protože byla po dlouhou dobu poslední lanovkou, kterou České dráhy provozovaly,“ dodal.

