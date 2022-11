Vláda zanalyzuje případné další snížení slev v dopravě, jak navrhl NERV

Slevy ve veřejné dopravě se od dubna snížily ze 75 na 50 procent z jízdného. Slevy mohou dál využívat děti a studenti do 26 let a senioři starší 65 let, systém se navíc rozšířil o invalidní důchodce s invaliditou třetího stupně. Slevy jsou ale nadále vyšší než před navýšením, které v roce 2018 schválila vláda Andreje Babiše (ANO). Dříve dosahovaly 25 procent ze standardního jízdného.