Pozdější odchod do důchodu či školné na univerzitách. Experti radí, jak zachránit hospodaření státu

Úvahy ekonomů směřovaly rovněž k vyšší míře daňové progrese či možnému zavedení odloženého školného na vysokých školách. Náklady na studium by podle nich absolventi mohli začít splácet až v okamžiku, kdy by jejich příjem dosáhl určité hranice.

Ožehavým tématem, které souvisí i s nutností mnoho let odkládané důchodové reformy, je zvýšení věku odchodu do důchodu ze současných 65 let. Hranice by se podle expertů měla posouvat dle očekávané doby dožití, které se se postupně zvyšuje. Lidé by tak měli trávit v penzi zhruba stejnou dobu jako nyní.