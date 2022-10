Ve Francii začala celonárodní stávka, vyšší mzdy chtějí úředníci i dopravci

Více než obvykle se museli ve vagonech mačkat cestující v příměstském vlaku RER D. Na nedokonalý provoz, výpadky a tlačenice jsou tam ale zvyklí. „Obvykle jezdím hodinu a půl, teď mi to trvá dvě až tři hodiny. A vůbec nevím, jak se dnes večer dostanu domů,“ řekla agentuře AFP Yera Dialloová.

Mluvčí vlády Olivier Véran ve vysílání stanice France 2 varoval, že vláda bude povolávat klíčové zaměstnance ropného průmyslu „tak dlouho, jak to bude nutné“. Další požadavek by vláda mohla vznést ještě v úterý, v minulém týdnu šlo zhruba o desítku pracovníků. „Blokování rafinerií, když jsme dosáhli dohody o mzdách, to není normální situace,“ řekl Véran.