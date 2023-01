Ve Francii stávkují kvůli důchodové reformě lidé v rafineriích i v elektrárnách

Plánovaná reforma počítá se zvýšením věkové hranice odchodu do důchodu o dva roky na 64 let a dotkla by se i zaměstnanců v energetice, kteří měli dosud speciální režim.

Čtvrteční stávka by se mohla projevit poklesem produkce jaderných elektráren, ale neměla by vést k výpadkům proudu. Regulátor má podle francouzského práva možnost povolat klíčové zaměstnance do práce, pokud je to nezbytně nutné.