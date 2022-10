V Německu demontují větrnou farmu, aby mohli rozšířit uhelný důl

Ministerstvo pro ekonomické a energetické záležitosti Severního Porýní-Vestfálska přesto v pondělí vyzvalo RWE, aby od svých plánů na demontáž větrné farmy upustila. „V současné situaci by měl být veškerý potenciál pro využití obnovitelných zdrojů energie co nejvíce vyčerpán a stávající turbíny by měly být v provozu co nejdéle,“ uvedla mluvčí ministerstva.