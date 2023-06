V Maďarsku se inflace v květnu snížila na 21,5 procenta

Maďarský ministr pro hospodářský rozvoj Márton Nagy tento týden uvedl, že inflace v Maďarsku do konce roku 2023 klesne pod 10 procent. „Skutečně obtížným úkolem bude snížit inflaci pod pět procent, protože nebude lehké omezit inflační očekávání,“ dodal.

V České republice by inflace podle očekávání guvernéra České národní banky Aleše Michla měla klesnout pod 10 procent do tří měsíců. Michl to předpověděl v polovině letošního května. V dubnu se inflace snížila na 12,7 procenta z březnových 15 procent.