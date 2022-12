Turecko má inflaci 84,4 procenta. Po roce a půl mírně klesla

Co se meziměsíčních změn týká, obuv a oděvy proti říjnu o 1,4 procenta zlevnily. Ostatní kategorie ale pokračovaly v růstu, nejvíce potraviny a nealkoholické nápoje, které byly proti říjnu jako skupina dražší o 5,8 procenta.

S výraznějším poklesem inflace v Turecku v nejbližší době počítat nelze, upozornila agentura Bloomberg. Příští rok se totiž konají volby a vláda se snaží prosazovat opatření, která by podpořila ekonomiku. Některá z nich ale podporují inflaci.

Ke zpomalení růstu cen pomáhá nyní zejména statistický efekt vysoké srovnávací základny z doby před rokem a také dva měsíce relativní stability kurzu turecké liry. Inflace v letošním roce dosáhla maxima od doby, co se v Turecku dostal před téměř dvaceti lety k moci nynější prezident Recep Tayyip Erdogan.

I když inflace dosahuje v nynějším cyklu vrcholu později, než vláda předpovídala, Erdogan stále prosazuje svůj nekonvenční názor, že nižší náklady na úvěry mají sílu snížit ceny. Centrální banku z toho důvodu tlačil ke snížení základní úrokové sazby pod deset procent. To se stalo v listopadu, kdy centrální banka snížila základní úrok na devět procent. Turecko má proto nyní jedny z nejhlubších záporných sazeb na světě, když se vezme v úvahu inflace.

Centrální banka předpokládá, že míra inflace v Turecku se na konci letošního roku bude pohybovat kolem 65 procent. I kdyby se to vyplnilo, bude to třináctkrát vyšší inflace, než jaký inflační cíl si centrální banka stanovila. Ten je už několik let na pěti procentech.