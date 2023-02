Stávka v Nexenu končí

„Dohoda je na světě, stávka končí, na noční směnu mají už přijít všichni zaměstnanci,“ řekl Právu po pětihodinovém jednání v úterý odpoledne předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. „Podepsali jsme navýšení mezd o osm procent pro všechny zaměstnance a stabilizační balíček ve výši 20 tisíc korun, který bude vyplacen všem zaměstnancům za ušlý nárůst v roce 2022,“ doplnil.

Vedení podniku má jednat s odboráři i dále, do konce března by se měla podepsat kolektivní smlouva, která má řešit další nároky. Zatím není jasné, jestli smlouva bude uzavřena na více let.

Samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby stávka nebyla a sociální dialog byl na úplně jiné úrovni Roman Ďurčo

Celý týden byl podle Ďurča velice náročný. „Myslím si, že odbory dostaly to, co požadovaly. Hodnotím to pozitivně. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby stávka nebyla a sociální dialog byl na úplně jiné úrovni,“ zhodnotil poslední týden předseda odborářů.

Do jednání se vložil i vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který v úterý telefonoval s vedením jihokorejské továrny, poté se setkal se zástupci odborů a také s korejským velvyslancem. Ďurčo po jednání poděkoval Jurečkovi i korejskému velvyslanci. „Intervenovali na korejský management, a to myslím nám do jisté míry pomohlo,“ dodal Ďurčo.

Odboráři se neúspěšně snažili o navýšení mezd, někteří dělníci prý nedostali přidáno čtyři roky a nástupní plat podle nich činil 22500 korun. Už před rokem proto odboráři v továrně vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli postoji korejských vlastníků firmy. Ke stávce přistoupili minulé úterý 31. ledna, protože zaměstnavatel odmítl i smlouvu zprostředkovatele, tedy kompromisní dohodu mezi oběma stranami.