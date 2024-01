Stát měl zálusk na miliardy od bank. Nakonec nevybral ani jednu

Jenže potom, co banky začaly zveřejnovat své finanční výsledky za třetí čtvrtletí, začalo být jasné, že ve skutečnosti půjde o mnohem nižší částku. Šestice zmíněných bank vydělala za loňská tři čtvrtletí celkem 57,1 miliardy Kč, což bylo meziročně o 1,3 miliardy méně.

Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) i jeho náměstek Marek Mora proto v polovině listopadu původní predikce výrazně snížili a tvrdili, že banky státu odvedou alespoň jednotky miliard. Nakonec to ale nebyla ani jedna miliarda. Ve čtvrtek při zveřejnění výsledku hospodaření státu za loňský rok vyšlo najevo, že konečný výsledek činí pouhých 700 milionů korun.

Předseda rozpočtového výboru Sněmovny Josef Bernard (STAN) připustil, že nízký výběr z windfall tax je pro něj zklamáním. „Zisky bank se pokrátily zejména pro to, že navýšily úroky pro střadatele, což je dobrá zpráva. Není důvodu, proč bychom se měli na banky hněvat,“ řekl v České televizi. Podobně se už dříve vyjadřoval i Stanjura.

Podle analytika XTB Tomáše Cverny reflektuje nízký výběr na dani to, na co trh i některé banky již během loňska upozorňovaly. „Bankám v loňském roce klesl daňový základ pro windfall tax hlavně díky spotřebitelům, kteří přesouvali peníze do produktů peněžního trhu nesoucí vyšší výnos než běžné účty. Banky tomuto chování šly částečně naproti ponecháváním sazeb na vyšších úrovních, což se s prvním blížícím snížením sazeb ČNB změnilo,“ řekl Novinkám.