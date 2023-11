Stát vybere na windfall tax od bank jednotky miliard korun, řekl Stanjura

Analytici už dříve upozorňovali, že daň z neočekávaných zisků za bankovní sektor nepřinese slibované příjmy do státního rozpočtu. Tento týden to na jednání sněmovního výboru řekl také náměstek ministra financí Marek Mora.

„Nemám důvod, abych rozporoval to, co říkal pan náměstek,“ řekl ČT Stanjura. „Tak v tom politickém slovníku to znamená do pěti,“ dodal.