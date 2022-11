Stanjura dál počítá s 85 miliardami ze zvláštní daně, Křetínského odchod nekomentuje

Zdanění nadměrných zisků firem, které přímo či nepřímo těží z energetické krize a dopadů války na Ukrajině, bude činit 60 procent. Minulý týden v pátek jen pár hodin po schválení daně Sněmovnou Křetínského EPH oznámil, že přesune svůj podnik EP Commodities kvůli daním z neočekávaných zisků do zahraničí.

Kromě toho je provozovatelem nejrozsáhlejší tranzitní sítě v Evropě, charakterizuje se jako klíčový přepravce ruského zemního plynu do Evropy a největší distributor zemního plynu na Slovensku.

„Pokud jde o zavedení dočasné windfall daně na mimořádné zisky vybraných firem, MF si za svým návrhem stojí, neboť současná krizová situace na trhu s energiemi si vyžaduje toto dočasné opatření, které pomůže finančně kompenzovat zastropování cen elektřiny a plynu pro občany a malé a střední firmy. Tyto mimořádné výdaje by podle MF neměly jít čistě na vrub deficitu státního rozpočtu a velké energetické firmy, stejně jako banky by se na nich měly prostřednictvím svých neočekávaných mimořádných zisků solidárně podílet,“ dodal.

Také bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok v nedělní televizní debatě České televize řekl, že rozhodnutí EPH pokládá spíš za výjimku. „Je to specifický případ, ta společnost, jestli jsem to správně pochopil, je obchodním uzlem, který má příjmy z České republiky ve výši jednoho procenta všech příjmů. Já myslím, že to je výjimka, která se nebude opakovat,“ uvedl.