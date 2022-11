Britská Shell se dani z mimořádných zisků vyhýbá. Zcela legálně

Daň z mimořádných zisků, v angličtině označovanou jako windfall tax, v Británii letos v květnu zavedl tehdejší ministr financí Rishi Sunak, který je teď předsedou vlády. Ministerstvo financí uvedlo, že tato daň by měla do státní pokladny v letošním a příštím roce přinést 17 miliard liber (484 miliard Kč). Tyto peníze mají podle ministerstva pomoci zhruba osmi milionům lidí právě s financováním vysokých životních nákladů.

Stínový ministr pro změny klimatu Ed Miliband řekl, že odvedený zisk BP je usvědčující důkaz neschopnosti vlády zavést patřičnou daň z mimořádných zisků. „Rishi Sunak by se měl stydět za to, že mimořádné zisky za miliardy liber nechal v kapsách ropných a plynárenských firem, zatímco lidé v Británii čelí krizi životních nákladů,“ řekl Miliband, kterého cituje stanice BBC.

Sunak a nový ministr financí Jeremy Hunt jednají o zvýšení daně z mimořádných zisků z 25 na 30 procent. To znamená, že celková daň ze zisku by se vyšplhala na 70 procent, upozorňuje komentátor Sheppard. Politici také posuzují možnost, že by stát uplatňoval tuto daň až do roku 2028, zatímco nynější úprava počítá s dobou jen do roku 2025.