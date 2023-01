Spotřeba plynu v Česku loni klesla o pětinu

Zatímco v roce 2021 v Česku podle úřadu činila spotřeba lehce přes 100 tisíc gigawatthodin (GWh) plynu, loni to bylo 81 500 GWh. Největší úspory byly v květnu, kdy byla spotřeba meziročně o třetinu nižší, a v říjnu, kdy klesla v porovnání s rokem 2021 o více než čtvrtinu.

„Jsou to dobrá čísla. Není to ale žádné překvapení, protože snížení spotřeby plynu a částečně i elektřiny indikovaly už dílčí výsledky v průběhu loňského roku. Je to tedy potvrzení trendu,“ řekl Právu analytik společnosti ENA Jiří Gavor.