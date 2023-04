Ruský plyn teď do Česka vůbec neteče

„Poprvé v moderní historii České republiky se stalo, že jsme se během prvního čtvrtletí roku plně obešli bez dodávek plynu z Ruska. Je to velký úspěch. Nevím o jiné zemi, která by se dokázala z roku na rok zbavit téměř stoprocentní závislosti na dovozu plynu z Ruska,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Jediným místem, odkud se může do Česka ruský potrubní plyn dostat, je Slovensko. Žádný plyn v prvních třech měsících tohoto roku ale tímto směrem nepřitekl. Veškeré dodávky, které přitekly z Německa, tvořily zkapalněný plyn (LNG) z Belgie a Nizozemska a dále plyn z Norska.

Co se týče zásob v plynových zásobnících, tak podle dat MPO vedených od roku 2015, jde k 20. dubnu o nejvyšší hodnotu, jež dosahuje 1 668 milionů metrů krychlových.

Zásadní roli podle Síkely sehrálo snížení spotřeby. „Neznamená to ale, že máme vyhráno. Před letošní zimou bude mít Evropa pro přípravu na zimu k dispozici bez ruských dodávek méně plynu, než měla dřív, takže dodržovat zodpovědný přístup ke spotřebě plynu i nadále bude potřeba,“ nabádá ministr.

Od začátku roku do 16. dubna dosáhla spotřeba plynu podle předběžných propočtů 2,895 miliardy metrů krychlových, což je meziročně o 13,6 procenta méně. Ve srovnání s průměrnou spotřebou za poslední tři roky pak snížení činí dokonce 19,7 procenta.

Síkela nicméně upozornil na to, že celkový objem dodávek do Německa bez plynu z plynovodů Nord Stream a Jamal klesl. Za letošní první čtvrtletí bylo meziročně dovezeno až o pětinu méně plynu.

„Podobné to bylo se saldem dovozu a vývozu plynu do České republiky, takže mezinárodní tranzit plynu přes naše území velmi výrazně poklesl. Právě proto je potřeba stále pamatovat na to, že každý ušetřený kubík nám pomáhá s přípravou na příští zimu a s tím, abychom ji zvládli i bez dodávek z Ruska,“ dodal.