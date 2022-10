Rok od pádu Bohemia Energy: Někteří klienti na tom paradoxně vydělali

„Vybral jsem si tříletý fix, abych měl na nějakou dobu klid. U ceny 3,74 Kč za kilowatthodinu v tarifu D57d (elektrické topení) jsem se trochu drbal na hlavě, protože to bylo víc než dvojnásobek toho, co jsem platil dříve. Ale při dnešním srovnání je to cena téměř luxusní a mám ji garantovanou do prosince 2024,“ pochvaluje si Luděk.