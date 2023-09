Řetězce v Česku slibují zlevňování potravin

Poté, co začali zlevňovat zemědělci, a do jisté míry i potravináři, se konečně zákazníci dočkali i snížení cen řady potravin v supermarketech. Řetězce slibují, že pokles cen dodavatelů budou i dále promítat do cen. Roli hraje i menší ochota Čechů utrácet a také tlak na ceny při dovozech nákupů ze zahraničí, především z Polska.

Foto: Envanto Elements Lidé na nákupech šetří, i to se promítá do cen v obchodech