Řetězce loni prodávaly česká jablka za 30 korun, cena u zemědělců byla 13

Ve zprávě se uvádí, že pěstitele jablek zasáhl výrazný růst cen energií, což ovlivňuje mimo jiné náklady na skladování úrody. „Jablka, jako naše hlavní ovoce, ovlivňují levná jablka především z Polska, která tlačí cenu českých jablek dolů, pod producentské náklady, což je pro české producenty likvidační,“ píše ministerstvo. Upozorňuje také na to, že část úrody zůstala nesklizená.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v pondělí uvedl, že sklizeň jablek v Česku bude letos podprůměrná na úrovni 100 564 tun. V porovnání s loňskou sklizní zřejmě klesne o 27 procent a proti průměru sklizní posledních pěti let se asi propadne o 18 procent. Naopak sklizeň hrušek by měla meziročně vzrůst o 28 procent na 9500 tun. Byla by tak nejvyšší od roku 2015, kdy činila 10 000 tun.