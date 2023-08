Řetězce vykoupí kilo jablek za 13 Kč a prodají ho i za 60, říkají ovocnáři

U jablek se výkupní cena za kilogram pohybuje průměrně mezi 13 a 14 korunami. Je to na hraně, aby se ovocnářům pokryly náklady, uvedla unie. „Vyšší náklady se do cen moc promítat nedaří. Obchodní řetězce vytváří takovou nákupní a cenovou politiku, která ovlivňuje i nákupní zájem spotřebitelů. Jsou schopné ovlivnit, jaké zboží se bude prodávat a kolik se ho prodá. Když je výkupní cena (kilogramu) jablek 13, 14 korun, tak aby maloobchodní cena na krámu byla 50, 60 korun za jablka, to je drobátko moc,“ řekl Leber.

„Některé firmy, když mají výpadek (při sklizni) víc než třikrát za sebou, tak se rozhodují, jestli pokračovat, nebo pěstovat jiné plodiny, které nejsou tak dlouhodobé. Ovocný sad je trvalá kultura s životností 15, 20 let, tam musí být velká investice a měla by se vrátit. A pokud výnosy a kvalita nejsou takové, přistupují (sadaři) k likvidaci. Problém posledních let je, že počet (nově) vysázených hektarů nepokrývá to, co se zlikviduje,“ řekl Leber. Dodal, že většina pěstitelů nekončí, spíš se rozmýšlí, jaké plodiny dál pěstovat. Volí třeba ty, které lze sklízet mechanizovaně, jako višně, švestky.