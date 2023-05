REMA PV Systém přišla o licenci na recyklaci solárů. Firma měla tisíce klientů

Jména Karla a Davida Beneše byla spojená také s firmou REMA Systém a.s, která je rovněž kolektivním systémem, nicméně zabývá se pouze zpětným odběrem a recyklací odpadů elektrických a elektronických zařízení, a nikoliv solárních panelů. Podle veřejného rejstříku byli oba Benešové minimálně členy dozorčí rady této firmy.

Mluvčí REMA Systém Julie Melnykova Novinkám k věci kolem REMA PV Systém řekla: „Naše společnost je samostatnou právnickou osobou, zcela odlišnou od Vámi zmiňované společnosti Rema PV Systém (XSOLAR REUSE SYSTÉM a.s.), na které nemáme jakoukoli majetkovou účast. Tyto informace jsou ostatně veřejně dostupné v evidenci skutečných majitelů a v obchodním rejstříku“, sdělila s tím, že REMA Systém žádnému trestnímu prověřování nečelí.

REMA PV Systém měla kolem tří tisíc klientů, kteří provozují fotovoltaické elektrárny. Peníze od nich jakožto provozovatel kolektivního systému, který se postará o pozdější recyklaci solárů, vybrala v rámci záloh. Jejich povinná úhrada se dle zákona vztahovala na solární panely uvedené na trh do 1. ledna 2013. Zákon byl později upraven tak, že povinnost za platbu přešla na výrobce a dovozce solárů.

Klienti společnosti si teď ale bez ohledu na to, jestli skutečně byly jejich peníze zpronevěřeny, budou muset hledat nový kolektivní systém, neboť licence REMA PV Systém vypršela na konci loňského roku a o novou firma nepožádala, sdělilo Novinkám MŽP.

„Výrobcům, kteří plnili své povinnosti prostřednictvím tohoto kolektivního systému, nezbývá nic jiného než přejít k jinému kolektivnímu systému, nebo plnit své povinnosti individuálně. MŽP v současnosti nedisponuje informacemi, kam bývalí klienti REMA PV Systém a.s. přešli,“ dodala Ješátková.

Výše celkové zálohy, kterou provozovatel solární elektrárny uvedené na trh do 1. ledna 2013 musel kolektivnímu systému platit, se odvíjela od výpočtu podle speciálního vzorce. Provozovatel elektrárny, který do 30. června 2013 uzavřel s nějakým kolektivním systémem smlouvu, musel od 1. ledna 2014 celkovou částku své zálohy uhradit v rovnoměrných splátkách s minimálně roční periodicitou nejpozději do 1. ledna 2019.