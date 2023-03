Připojení fotovoltaiky do sítě se komplikuje, distributor dokonce vydal mapu připojitelnosti

Zájem o instalaci fotovoltaiky má čím dál více Čechů. Počet žádostí o připojení vlastních solárů k dodávkám do sítě se ovšem v posledních letech zvýšil natolik, že to provozovatelům distribuční sítě dělá nemalé problémy. S těmi se potýkají zejména na Moravě a ve Slezsku, kde je síť v některých oblastech tak napjatá, že ne všechny domácnosti s fotovoltaikou mají možnost posílat přebytky do sítě. Distributoři to řeší miliardovými investicemi, které by měly situaci časem zlepšit.

Foto: geoportal.egd.cz Náhled mapy připojitelnosti k distribuční soustavě EG.D.