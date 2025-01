Regály s vejci v USA zejí prázdnotou

Vysoce nakažlivá ptačí chřipka nadělala na americkém trhu s vejci velkou paseku. Jen v listopadu a prosinci zemřelo v důsledku tohoto virového onemocnění 17,2 milionu nosnic. To je podle amerického ministerstva zemědělství téměř polovina všech ptáků zabitých virem za celý rok 2024. Obnovení takového množství bude trvat měsíce.

„Nemůžeme to začít napravovat hned na druhý den. Je to proces trvající šest až devět měsíců. Způsobuje to určité nedostatky na určitých trzích, které jsou občasné a lokalizované,“ řekla CNN Emily Metzová, prezidentka a generální ředitelka organizace American Egg Board.