Předčasné důchody stále plní čekárny

Zprávy o tom, že jít do předčasného důchodu je při splnění určitých podmínek výhodnější než odchod v řádném termínu, urychlily rozhodnutí spousty lidí a zaplnily čekárny správ sociálního zabezpečení.

Už se mi prostě nechce pracovat. Už nemám sílu. Až vám bude 62, poznáte to. Žadatelka o předčasný důchod

„Řekli mi, že je zájem obrovský a že mě můžou objednat až na příští rok. A tak jsem přišla osobně a čekám tady už hodinu. Snad na mě přijde brzo řada,“ říká žena, která pracuje jako ošetřovatelka ve zdravotnictví a přišla požádat o předčasný důchod na ostravskou sociální správu. Čekárna byla v pondělí dopoledne plná lidí.

„Už se mi prostě nechce pracovat. Už nemám sílu. Až vám bude 62, poznáte to. Zdraví mně už neslouží, do toho přišla vnoučata, takže není co řešit,“ řekla.

Před správou sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích čekala v pondělí ještě před otevřením asi dvacítka lidí. „Dneska je to ještě dobrý, v jiné dny tady bylo prý asi třicet zájemců. Vidím to tak na dvě hodiny,“ přemítala jedna z žadatelek, která byla v pořadníku kolem patnáctého místa.

Ti, kteří přišli dříve, na vyřizování agendy k předčasnému důchodu dlouho nečekali. „Nebyla to ani půlhodinka a stačila mi občanka,“ pochvaloval si asi 60letý muž. Podle něho je naprosto logické, že je žadatelů o předčasný důchod tolik. „Týká se to poměrně silných ročníků, které chtějí, aby jim stát alespoň něco garantoval,“ uvedl s tím, že si k důchodu ještě přivydělá.

Klienti v pondělí ráno zaplnili také pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 3. „Tak to tu vypadá pořád, když máme otevřeno jenom v pondělí a ve středu,“ konstatovala pracovnice podatelny, která stojí u vchodu a radí tápajícím. „U přepážky to trvá půl hodiny, ale i déle, pokud jste měla práci v zahraničí,“ odhadovala, za jak dlouho je žadatel odbaven.

Čekajícím příliš do řeči nebylo. „Já nemám předčasný důchod, potřebuju přeměnit z invalidního,“ řekl Právu jeden z přítomných mužů. Během přibližně deseti minut podle zjištění Práva do budovy vstoupilo asi dvanáct lidí, sedm jich dům opustilo.

Někde zájem už opadl

Ačkoli o odchod do předčasného důchodu má být i na Liberecku enormní zájem, v sídle zdejší OSSZ bylo poměrně prázdno. „Hodně lidí možná odradily informace o frontách a formuláře raději posílají poštou nebo e-mailem,“ míní Jaroslav Drobný z Liberce, jenž ale v pondělí přišel na OSSZ osobně.

Čtyřiašedesátiletý muž pracoval jako rozpočtář v malé stavební firmě a teď pomáhá s provozem restaurace v obci na Mladoboleslavsku. I ze zdravotních důvodů by si rád předčasný důchod vyřídil. „Přemluvila mě k tomu manželka, kterou inspirovala její známá,“ řekl.

Nával žadatelů o předčasný důchod již opadl také v Teplicích. Zatímco před třemi týdny byly chodby okresní správy plné uchazečů, včera dopoledne sem zavítali jen jedinci. Miloslav Doležal získá nárok na starobní důchod příští rok na jaře, přesto využil možnosti požádat o předčasný odchod do penze. „Je to pro mě výhodnější. Proč si finančně nepřilepšit, když to jde,“ řekl Právu Doležal, který posledních bezmála třicet let pracoval na šachtě. „A předtím v zemědělství, samá těžší práce,“ upřesnil. Jak vysoký bude jeho důchod, zatím netuší. „Sám si to nespočítám, takže se nechám překvapit,“ dodal.

Poklidná atmosféra panovala v pondělí také na Okresní správě sociálního zabezpečení v Olomouci. „Dnes tu není takový nával, bývá to horší, tak jestli chcete, tak se posaďte a čekejte. Určitě na vás dojde řada,“ řekla krátce po deváté ráno úřednice u tiskárny pořadových čísel staršímu muži poté, co mu několik minut trpělivě vysvětlovala, jak je to s předčasným odchodem do důchodu.

„Původně jsem o něm vůbec neuvažoval, ale jak jsem se dozvěděl, že bych na tom mohl vydělat, rozhodl jsem se tak, že o něj požádám. Spočítal jsem si, že budu mít důchod o bezmála dva tisíce vyšší, než kdybych šel příští rok do řádného,“ svěřil se Právu jeden z čekajících.