PŘEHLEDNĚ: Kde a jak můžete zažádat o dřívější penzi

„Kdo plánuje odchod do předčasného důchodu, měl by znát rozhodná data pro jeho krácení, vědět, kdy získává ukončený rok doby důchodového pojištění, jak vysoký předčasný důchod ho čeká, jak předčasný důchod roste odkladem jeho přiznání a mít jasno v tom, zda a jakým příjmem by případný předčasný důchod mohl nahradit a jak se to vyplatí,“ shrnuje Martin Kohoutek.