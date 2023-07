Penam z koncernu Agrofert dostal na Slovensku obří pokutu přes půl miliardy korun

O případu informovala média na Slovensku už v roce 2017, když psala o tom, že Agrofert koupil oklikou dvě konkurenční pekárny v Bratislavě a na Žilině, aniž by to protimonopolnímu úřadu oznámil.

Podle slovenského Denníku N je zmíněná pokuta jedna z nejvyšších, jakou protimonopolní úřad udělil. „Babiše to finančně zatíží mnohem víc než jeho největší případ Čapí hnízdo. Zaplatit má za to, že si koupil dvě pekárny přes spřízněné lidi bez toho, aby to úřadu nahlásil,“ uvedl list.