Obchvat Českých Budějovic se prodraží. Fungovat má od ledna 2025

Úsek, kde bude i tunel Pohůrka, bude hotový jako druhý v pořadí. Stavba nabrala zpoždění, protože silničáři museli změnit kvůli spodní vodě technologii při stavbě tunelu.

„Počátkem letošního roku se podařilo rozhýbat práce. Stavební firmy tam mají v souvislosti s rostoucími cenami materiálů velké komplikace,“ řekl ministr. Inflační doložku smlouvy neobsahují, cena vzrostla, protože firmy měnily technologii, jak tunel postavit.

Konečná cifra, o niž se stavba prodraží, není jasná. „Jak stavba postupuje, vznikají tam další úpravy, to s sebou nese život. Je potvrzené navýšení o sto milionů, to si prostě vyžádala změna technologie,“ řekl Kupka.

Kuba inicioval jednání, aby se „extrémně“ urychlila stavba tunelu. Jinak by se podle něj stalo, že lidé by přijeli do Budějovic po dálnici, ale ve městě by z ní museli sjet.

„To by znamenalo, že by se celá doprava musela stahovat do centra, a to je pro nás naprosto nepřijatelné. Viděli jsme modelace pohybu vozidel, které představilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), a není možné, abychom ta vozidla takhle do Budějovic pouštěli. Tlačíme na to, aby se tunel dostavěl co nejdřív, a jsme přesvědčeni, že pro České Budějovice bude lepší, když se všechny úseky zprovozní najednou,“ řekl hejtman.

Obchvat by měl být hotový do konce roku 2024. Kuba považuje za vhodné, aby se úseky nezprovozňovaly každý zvlášť. „Pro Budějovice by to přineslo naprosto fatální kolapsy, a myslím, že je lepší počkat si sedm měsíců a pak dopravu upravit definitivně, než vymýšlet složitá řešení, aby se potom půlka Budějovic a půlka tranzitu sešla na zanádražní komunikaci a město kolabovalo,“ doplnil hejtman.

Práce na tunelu brzdil chybějící materiál

Kvůli stavbě tunelu Pohůrka prodloužilo ŘSD na části dálnice D3 v Českých Budějovicích uzavírku Dobrovodské ulice do konce dubna 2023. Uzavírka tak bude delší o tři čtvrtě roku. Ulice je zavřená od loňského srpna, silničáři plánovali, že ji otevřou letos koncem srpna. Uzavírka bude delší, protože tunel Pohůrka bude hotový později, i proto, že chybí stavební materiály.

Práce na tunelu se podle ŘSD nestihly z více příčin. Silničáři dostali pozdě povolení nakládat s povrchovými vodami, dalšími důvody jsou chybějící a zdražující materiály nebo nouzový stav a válka na Ukrajině.

Obchvat Českých Budějovic, jenž bude součástí dálnice D3, bude mít dvě části: úsek Hodějovice - Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde byly původní náklady sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy.