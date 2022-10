Šéf Škody: Rozhodnutí VW o gigafactory může padnout do konce roku

Rozhodnutí o umístění nové továrny na baterie do elektromobilů skupiny Volkswagen, o které se uchází i ČR, by mohlo na úrovni koncernu VW padnout do konce roku. Na Česko-německém ekonomickém fóru to v pondělí řekl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.

Foto: David W Cerny, Reuters Šéf Škody Auto Klaus Zellmer