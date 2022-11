Nepoučitelné Německo? Jeho ekonomická závislost na Číně budí obavy

Selhání obchodu si nemohl dovolit, neboť v pátek jede jako první představitel ze zemí G7 od začátku pandemie covidu-19 na návštěvu do Pekingu, kde se setká s hlavními politickými špičkami včetně prezidenta Si Ťin-pchinga. Odstoupení od dohody s Cosco by tak nepředznamenalo zrovna slibný začátek jednání, míní The Financial Times (FT).