Němci nedali na varování. Číňané převezmou téměř čtvrtinový podíl v přístavu Hamburk

Bezmála čtvrtinový podíl pro Cosco je nakonec menší než původně diskutovaných 35 procent, o které čínská společnost usilovala. Tímto postupem by mělo Německo zamezit situaci, že čínská firma bude mít vliv na rozhodování provozovatele přístavu.

Kompromis ohledně nižšího podílu německá vláda vyjednala poté, co se proti uzavření dohody vytvořil velký politický tlak. Jedním z odpůrců dohody byl například ministr hospodářství Robert Habeck, podle kterého by se Německo mělo vyhnout čínským investicím do kritické infrastruktury.