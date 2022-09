Někteří dodavatelé matou lidi. Zastropování platí už od listopadu

Smolkovu informaci potvrdil i ministr práce a sociálních věcí a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Zastropování cen elektřiny a plynu má zákonnou účinnost od ledna. Obchodníci a dodavatelé energií ho ale musí promítnout do 30 dnů od účinnosti nařízení vlády do záloh. Od listopadu počítáme, že by se měly domácnostem, ale i malým a středním firmám snížit zálohy,“ řekl Právu Jurečka. Pokud by tak podle něj dodavatelé neučinili, měl by je zkontrolovat Energetický regulační úřad.

„Pokud by lidé podepsali smlouvu na cenu vyšší, než bude ta zastropovaná, znamená to, že se jim zálohy už v listopadu sníží,“ řekl Smolka. Dodal, že u fixovaných produktů, kde je cena nižší, než je strop, se lidé změny plateb obávat nemusí.

Strop tak už do konce roku pomůže domácnostem a malým a středním firmám, které mají nyní uzavřené smlouvy za vyšší cenu. Pro dodavatele energií bude platit strop od ledna, kdy by se dalo kvůli současným cenám na burze očekávat dramatické zdražování energií, a to až třeba k hranici 15 Kč za kWh silové elektřiny s DPH, tedy na více než dvojnásobek vládou zastropované ceny.

Nařízení vyjde začátkem října

Nařízení, v němž se určí konkrétní parametry zastropování, musí vláda teprve vydat. Podle Smolky by to mělo být co nejdříve, pravděpodobně už 5. října. Jeho součástí bude i to, jaké výše spotřeby se bude zastropování týkat. „Počítá se s tím, že to bude na celou spotřebu domácností a maloodběratelů,“ ujistil Smolka.

Nehrozí podle něj to, že by dodavatelé před koncem roku výrazně zvýšili ceny a tím uměle pokles záloh snížili. „Na základě jednání, které jsme s dodavateli vedli, se to stávat nebude. Zvýšení cen krátce před koncem roku neočekáváme,“ dodal.

Strop cen bude podle Smolky platit nejméně po celý příští rok. „Strop bude platit po dobu, jak bude třeba. Nyní je stanoveno, že to bude na jeden rok. Pokud by se ale trh narovnal a vrátili bychom se s tržními cenami pod strop, nařízení pozbude smyslu,“ vysvětlil.

Od října navíc dodavatelé v zálohách zohlední úsporný tarif, který lidem přinese do konce roku úsporu na platbách za energie v průměrné výši 4000 Kč. Od října také lidé až do konce příštího roku nebudou platit 600 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu na podporu obnovitelných zdrojů.