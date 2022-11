Nákupy v Polsku zřejmě zdraží. Nulová DPH končí

Polsko zavedlo zvýhodněnou daň přezdívanou protiinflační štít letos v únoru. Původně měla platit půl roku, pak do konce října. Nakonec ji vláda Mateusze Morawieckého prodloužila o dva měsíce, tedy do konce roku.

„Větší nákupy dělám tam, kde mě to vždy vyjde skoro o třetinu laciněji než v Česku. Pokud ještě naplním nádrž auta naturalem za 35 korun za litr, není o čem mluvit. Takhle to provozuji léta a současná energetická krize to jenom umocnila,“ potvrdil Právu jedenašedesátiletý Honza, učitel z Liberce.