Češi mířící na nákupy do Polska zablokovali hraniční přechod v Náchodě

Češi tudy míří za nákupy do příhraničního města Kudowa - Zdrój. Policie řidiče vyzvala, aby si případnou cestu rozmysleli, nebo počítali s velkou časovou rezervou.

„Jsou tam dlouhé fronty, přechod je těžko průjezdný. Předpokládáme, že situace se nezlepší do oběda, možná i později,“ řekla mluvčí krajské policie Lucie Konečná.

Jiný hraniční přechod nelze pro cestu do města Kudowa - Zdrój použít. Znamenalo by to příliš dlouhou zajížďku.