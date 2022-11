Milostivé léto se poprvé rozšíří na statisíce firem

Předpokládá to ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které příslušný návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení poslalo do připomínkového řízení. Akci chce spustit v příštím roce.

Resort předpokládá, že postačí, když dlužníci včetně firem mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023 uhradí pouze dlužnou částku. Penále a náklady na exekuce jim budou odpuštěny. Týká se to ale jen dluhů evidovaných do letošního 30. září.

Úřad odhadl, že u fyzických osob by se mohlo vymoci až 20,7 miliardy korun a výše prominutého penále by mohla dosáhnout až 10,5 miliardy. V případě firem může být maximální doplacený dluh 36 miliard a prominuté penále 7,5 miliardy.

Ministerstvo současně předpokládá, že dlužnou částku půjde rozdělit do měsíčních splátek, avšak pouze tehdy, když bude vyšší než 10 tisíc korun. V případě dluhů do 50 tisíc korun může být splátek až dvanáct, u vyšších až šedesát.

Rozhodne-li se dlužník vy­užít „amnestie“ u ČSSZ, měl by to podle návrhu příští rok v červenci až listopadu oznámit prostřednictvím elektronické aplikace na jejím portálu a dlužné pojistné uhradit.

Zbavit se snadněji některých dluhů v gesci resortu financí, tedy u samotného ministerstva, celní a finanční správy, ale i vězeňské služby, jež spadá pod ministerstvo spravedlnosti, půjde rovněž od července do listopadu příštího roku. Milostivé léto se má týkat dluhů vzniklých do letošního 30. září a vymáhaných samotnými úřady. Nebude se však vztahovat na firmy.

Vedle toho by měly automaticky zaniknout nedoplatky na dani nebo z příslušenství daně do 200 korun, v případě daně z nemovitostí do 30 korun. To ale pouze tehdy, když jejich souhrn u jedné osoby nebude vyšší než tisíc korun nebo se nebude jednat o nedoplatek na cle.