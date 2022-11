Milostivé léto vrcholí, dlužníkům se krátí termíny

O informaci, jaká je výše jistiny a na který účet je nutné peníze zaslat, by se ale lidé v exekuci měli zeptat exekutora. Ten má přitom na odpověď 15 kalendářních dnů.

„Pokud tedy dlužníci chtějí mít jistotu, že skutečně všechno řádně stihnou, to znamená, že budou mít od exekutora údaj o výši dlužné jistiny, tak by ho měli o informace požádat nejpozději do 14. listopadu,“ řekl Právu poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), spoluautor zákonů k milostivému létu.