Maersk se bude vyhýbat Rudému moři. Lodní přeprava tak zdraží

Už v úterý přepravní gigant uvedl, že neobnoví průjezd na trase „až do odvolání“ poté, co došlo k útoku na jeho loď plující pod singapurskou vlajkou.

Suezským průplavem, který je vstupní a výstupné branou pro lodě vplouvající do této oblasti, propluje každý rok přibližně 20 tisíc lodí.

Světový obchod se podle manažerů logistických firem proto ocitl v dokonalé bouři – prakticky denně se zvyšují sazby za přepravu, objevují se dodatečné poplatky a různé příplatky, čas dodání zboží se protahuje a hrozí, že výrobky určené k prodeji na jaře a v létě dorazí do obchodů pozdě.

Lodě, které obeplouvají Afriku, totiž pozdě připlouvají do Číny a dalších oblastí v jihovýchodní Asii, aby tam náklad vyzvedly.

Sazby za nákladní dopravu z Asie do severní Evropy se tento týden více než zdvojnásobily, cena přesáhla 4000 USD (90 000 Kč) za klasický kontejner, který na délku měří 40 stop (12,2 metru).

Ceny na trase z Asie do Středomoří se vyšplhaly na 5175 dolarů (více než 116 000 Kč) za kontejner, a někteří dopravci už avizovali, že od poloviny ledna budou za dopravu kontejneru z Asie do Středomoří účtovat více než 6000 dolarů (zhruba 135 000 Kč). Příplatky se pohybují od 500 do 2700 USD za kontejner.