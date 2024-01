KLDR vypálila u hranic s Koreou 200 granátů, Soul evakuoval ostrov

Severní Korea v pátek odpálila do moře u hranic s Jižní Koreou na 200 dělostřeleckých granátů. Podle agentury Reuters to uvedla jihokorejská armáda. Soul nařídil evakuaci ostrova Jon-pchjong, který se nachází deset kilometrů od severokorejských hranic. Není však jasné, zda to souviselo se severokorejskou dělostřeleckou palbou nebo cvičením, které Soul v pátek odpoledne chystá.

Foto: Profimedia.cz Archivní foto jihokorejských vojáků, kteří se prochází po pláži ostrova Jon-pchjong