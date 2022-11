Lesy ČR znásobily zisk na rekordních 7,4 miliardy

Dosud nejvyšší průběžný hrubý zisk za první tři čtvrtletí roku podnik vykázal v roce 2015, a to 5,46 miliardy korun. Celoročně nejvyšší hrubý zisk měl podnik v roce 2014 ve výši 7,96 miliardy, tehdy průběžný hrubý zisk do konce září činil 5,23 miliardy korun.

„Vyšší hospodářský výsledek souvisí s větším zpeněžením dříví. Tržby vzrostly především kvůli vyšším tržním cenám všech sortimentů surového dříví v reakci na letošní geopolitickou situaci promítající se do inflačních tlaků,“ uvedla mluvčí.

Tržby podniku se do září výrazně zvedly přesto, že těžba dřeva meziročně klesla o pětinu na 7,4 milionu metrů krychlových. Nižší těžby jsou dané doznívající kůrovcovou kalamitou a postupným návratem podniku k běžnému hospodaření podle lesních hospodářských plánů. Za celý rok 2021 těžba dřeva ve státních lesích klesla o pětinu na 11,4 milionu metrů krychlových, letos by za celý rok měla klesnout na 9,5 milionu metrů krychlových dřeva.

Lesy ČR jsou od loňského 22. prosince bez generálního ředitele. Podnik zatím vede Jiří Groda z Lesní správy Vítkov na Opavsku. Od července běží druhé výběrové řízení, do něhož se přihlásilo 21 zájemců. Z nich do druhého kola postoupilo šest uchazečů. Jméno nového ředitele by ministerstvo zemědělství mělo oznámit v listopadu.