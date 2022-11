Lesy ČR poslaly státu 3,81 miliardy korun

Státní podnik Lesy ČR v pátek poslal na účet státu do České národní banky mimořádný odvod 3,81 miliardy korun. Podnik tomu musí přizpůsobit plánované investice, uvedl pověřený generální ředitel podniku Jiří Groda. O odvodu peněz ze státního podniku do státního rozpočtu rozhodla vláda ve středu. Peníze státu podle rozhodnutí vlády odvede i státní podnik Budvar, a to 550 milionů korun.

